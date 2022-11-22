На оперштабе Прикамья обсудили повышение защищенности стратегических объектов

Сегодня, 22 ноября, под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось третье заседание регионального оперативного штаба, созданного в связи с введением в Прикамье режима базового уровня готовности.В ходе заседания обсудили формирование рабочей группы при региональном оперштабе, решение о создании которой было принято на прошлом заседании. Также был рассмотрен ряд текущих вопросов, касающихся поддержания в регионе общественного порядка, повышения защищенности стратегических, промышленных и государственных объектов, а также обеспечивающих жизнедеятельность людей – в сфере энергетики, ЖКХ, газо- и водоснабжения, связи, транспорта, в том числе железнодорожного и авиационного.Особое внимание было уделено направлению обеспечения в муниципалитетах содержания в надлежащем состоянии сооружений ГО и мест временного пребывания граждан, а также формирования резервов и запасов на случай ЧС. В ходе заседания было отмечено, что ряду муниципалитетов необходимо в сжатые сроки завершить заключение договоров на возможные поставки резервов. По решению регионального оперштаба будет также проведена дополнительная инвентаризация технического состояния сооружений ГО в территориях.Помимо этого, было рассмотрено предложение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю после встреч с руководителями критически важных объектов региона о возможности введения дополнительных ограничений для применения беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Это необходимо для усиления защищенности ряда промышленных и стратегических объектов.Напомним, ранее распоряжение о его создании было подписано главой региона во исполнение соответствующего указа президента России Владимира Путина. В состав оперативного штаба входят главный федеральный инспектор по Пермскому краю, руководители МВД, МЧС, ФСБ, надзорных ведомств, Правительства и Администрации губернатора региона, а также других органов власти.