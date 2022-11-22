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Школьники сняли музыкальный клип о самых известных арт-объектах Перми
Медведя у гостиницы "Урал", которому нужно на счастье потереть нос, школьники интерпретировали по-особому.
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Чтобы не платить налог на снесённое строение, необходимо снять его с кадастрового учёта
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