← В Перми из-за массового ДТП образовалась пробка
Школьники сняли музыкальный клип о самых известных арт-объектах Перми →
Чтобы не платить налог на снесённое строение, необходимо снять его с кадастрового учёта
Как рассказали в департаменте имущественный отношений администрации Перми, к заявлению необходимо приложить подготовленный кадастровым инженером акт обследования, в котором содержится заключение об утрате физического существования объекта недвижимости. Процедура прекращения учёта объекта недвижимости проводится бесплатно.
Если объект недвижимости, расположен на земельном участке, находящемся в собственности, а права на такой объект не зарегистрированы, то достаточно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Перми с заявлением о снятии такого объекта с государственного кадастрового учёта, приложив копию паспорта и документ, подтверждающий право собственности на землю.
Итоговым документом, подтверждающим снятие объекта с кадастрового учёта и прекращение прав на него, будет являться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой будет отражена информация о снятии объекта с кадастрового учёта с указанием даты.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми из-за массового ДТП образовалась пробка
Послание в бутылке. В театре опера и балета нашли привет из прошлого
На реках и озёрах Прикамья распустились "ледяные цветы"
Банк России предупреждает пермяков о новой схеме обмана
Чёрная пятница в сети магазинов "Галамарт"
В Краснокамске осужден мужчина, который угнал иномарку, пригрозив владелице отвёрткой
В Пермском крае немного потеплеет
В Перми КАМАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Глава Перми проведет прямой эфир
В Перми появился новый пешеходный маршрут - "Императорская линия"
Добавить комментарий: