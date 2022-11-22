Чтобы не платить налог на снесённое строение, необходимо снять его с кадастрового учёта

Бывают случаи, когда собственником снесён объект недвижимого имущества, но налоговый орган присылает уведомления на уплату налога. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо прекратить права собственности на демонтированный объект недвижимости и снять его с кадастрового учёта. Учётно-регистрационные действия проводятся одновременно на основании заявления, поданного в любое подразделение МФЦ.Как рассказали в департаменте имущественный отношений администрации Перми, к заявлению необходимо приложить подготовленный кадастровым инженером акт обследования, в котором содержится заключение об утрате физического существования объекта недвижимости. Процедура прекращения учёта объекта недвижимости проводится бесплатно.Если объект недвижимости, расположен на земельном участке, находящемся в собственности, а права на такой объект не зарегистрированы, то достаточно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Перми с заявлением о снятии такого объекта с государственного кадастрового учёта, приложив копию паспорта и документ, подтверждающий право собственности на землю.Итоговым документом, подтверждающим снятие объекта с кадастрового учёта и прекращение прав на него, будет являться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой будет отражена информация о снятии объекта с кадастрового учёта с указанием даты.