Пермякам показали, каким будет внутреннее пространство новой художественной галереи

В Перми состоялось очередное заседание Совета по культуре при губернаторе Пермского края, на котором впервые широкая общественность смогла увидеть план внутреннего убранства нового здания художественной галереи. Сразу после участники обсудили будущее остальных музеев региона. Но началась встреча с поздравлений.Кто не знает «Ярмарку» - «Ярмарку» знают все! Ансамбль народной музыки и танца один из самых востребованных коллективов в Перми.За репертуар последние два десятка лет отвечает главный хормейстер Юрий Петров. За многолетнюю плодотворную работу руководитель хора был удостоен государственной награды «За труды в культуре и искусстве», торжественное вручение которой состоялось на Совете по культуре при губернаторе Прикамья Дмитрий Махонине. Юрий Петров, главный хормейстер ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» МАУК города Перми «ПермьКонцерт»: "Большая заслуга в этом не только моя, а всего нашего творческого состава".Также почетными званиями и грамотами Пермского края были отмечены и другие представители культурного сообщества. Среди них - коллектив Пермской государственной художественной галереи.Выбор места для проведения Совета по культуре не случаен, один из докладов был посвящен столетию Пермской художественной галереи, и именно здесь на территории социокультурного пространства ведется строительство нового здания галереи.В современном объекте культуры разместится образовательный центр, библиотека, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские, новые разделы экспозиции. На заседании впервые показали то, как будет выглядеть внутреннее пространство новой галереи.Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "15 разделов вместо сегодняшних пяти, 11 из них - новые экспозиции, которых вообще не было".В продолжение музейной тематики члены Совета обсудили дальнейший вектор развития региональных музеев.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "Усиление работы с внебюджетом, это и фандрайзинг, улучшение навыков коммуникации продаж у музеев, на сегодня не хватает и открыт вопрос реставраторов".Глава региона Дмитрий Махонин поручил составить рейтинг всех муниципальных музеев Прикамья для того, чтобы оценить состояние и возможности каждого. А дальше определить, какой из них нуждается в поддержке со стороны краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Особое внимание мы уделяем развитию культуры на местах. И в каждой программе муниципалитета есть большая часть по развитию культуры – это музеи, дома культуры, которые мы так же будем ремонтировать, строить".И чем больше будет таких площадок для лекций, выставок, выступления артистов во всех территориях края, тем разнообразнее будет досуг жителей. И это тоже в том числе влияет на качество жизни в целом.