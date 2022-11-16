Проект бюджета Перми принят в первом чтении

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2022
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Еще одно из ключевых направлений — приватизация муниципального имущества в течение ближайших трех лет — один из способов пополнения доходов в бюджет города. Общая сумма за три предстоящих года, которую администрация планирует выручить, составляет больше 380 миллионов рублей. В план включено около 20 помещений в нежилых зданиях и в домах муниципального жилфонда.
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской Думы: "Федеральным центром поставлена задача, что муниципалитеты должны избавляться от непрофильного имущества. Бизнес, предприниматели, частые лица имеют возможность приобретать эти объекты. Программа приватизации действует уже продолжительное время, далеко не первый год".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2022
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