Проект бюджета Перми принят в первом чтении

Депутаты Пермской городской Думы приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку. Для подготовки основного финансового документа краевой столицы была проведена большая работа: состоялись публичные слушания и обсуждения на депутатском семинаре. Кроме выполнения социальных обязательств, народные избранники предусмотрели инвестиции на завершение строек к юбилею города. Это касается и строительства дорог — как и прежде, приоритет в работе пермских парламентариев в последние годы. Итоги прошедшего дорожного сезона народные избранники также обсудили в рамках Часа депутата. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Создана рабочая группа. Между первым и вторым чтением будет проведена работа по дошлифовке, то есть работа с поправками. Уверен, что на пленарном заседании в декабре мы примем бюджет - прагматичный, четкий, устойчивый. Бюджет сохраняет социальную направленность, а это очень важно для пермяков. В бюджете учтены все инвестиционные проекты, которые важны к 300-летию города Перми".Еще одно из ключевых направлений — приватизация муниципального имущества в течение ближайших трех лет — один из способов пополнения доходов в бюджет города. Общая сумма за три предстоящих года, которую администрация планирует выручить, составляет больше 380 миллионов рублей. В план включено около 20 помещений в нежилых зданиях и в домах муниципального жилфонда.Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской Думы: "Федеральным центром поставлена задача, что муниципалитеты должны избавляться от непрофильного имущества. Бизнес, предприниматели, частые лица имеют возможность приобретать эти объекты. Программа приватизации действует уже продолжительное время, далеко не первый год".