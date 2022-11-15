Пермская судоверфь получила новый заказ на производство умных причалов. Отправится новая партия, как и прежняя, в столицу. Станислав Кузнецов, вальцовщик: "Я нажимаю на педаль, срабатывает воздушный замок и опускается нож".Вот так лёгким нажатием педали вальцовщик Станислав Кузнецов превращает листовой металл в целую серию изделий. Воздушная гильотина — именно так называется оборудование — позволяет разрубить деталь до 14 миллиметров в толщину.Станислав Кузнецов, вальцовщик: "Вес три тонны. Под давлением воздуха нож опускается и рубит металл".Обработка листового металла — один из первых этапов производства плавучих остановок для электросудов. Далее идут сварка, зачистка, деформация.И, конечно, сборка. В цехе Пермской судоверфи происходит весь цикл производства причалов.Сейчас у мастеров новый заказ. Строят семь плавучих причалов для московских электросудов. И если раньше здесь собирали только корпус, теперь планируется установить, в том числе, внутреннюю начинку.Владимир Маринкин, руководитель проекта: "Мы создаем полностью каркас и весь комплекс. Будет проходить всё электроосвещение, даже будет устанавливаться Wi-Fi. Остановочный комплекс — к нему будет подходить судно, подкрепляться, производиться электрозарядка".Вот так плавучая остановка выглядит на 3D-макете. Сооружение позволяет пассажирам с комфортом ожидать своего рейса. Пока электросудно заряжается, в пользование людям — буфет, санузел, встроенные в кресла USB-розетки, Wi-Fi. Места достаточно. На выбор два размера — диаметром 10 и 16 метров.Этим летом четыре похожих причала уже были доставлены в Москву. Еще один сейчас в стадии сборки.Самая большая пристань - Д16. Её основание будет погружено на 4-5 метров в воду. Выше — палуба. Там будут находиться пассажиры, ожидающие свой рейс.Уже в следующем году плавучие остановки должны принять пассажиров на берегах Москвы-реки. Что же касается пермских вод — для установки таких аппаратов в Прикамье необходимо для начала обзавестись электрическими судами.