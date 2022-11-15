← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.11.2022
Пермская судоверфь получила новый заказ на производство умных причалов →
Депутаты рассмотрят проект бюджета Перми в первом чтении
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "В этой стратегии, в финансовом документе, все социальные обязательства, которые бюджет на себя принимал ранее и сейчас принимает. Мы связываем празднование 300-летия Перми с окончанием всех дорожных работ, которые в последнее время были начаты. А значит, надо усиливать контроль. Этот контроль мы усиливаем, как за проведением работ, так и за расходованием бюджетных средств".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.11.2022
На этой неделе вакцинацию от COVID-19 можно пройти в мобильном пункте в ТРК "Семья"
Государственный архив Пермского края проводит VIII архивный просветительский фестиваль «Архиffest–2022»
15 ноября в Перми откроются две городские ярмарки
В Перми более тысячи частных домов попадают под действие закона о «Дачной амнистии 2.0»
В Пермский край пришло похолодание
В Пермском крае машина скорой помощи попала в аварию
Стоимость парковки в центре Перми пока осталась прежней
Мобилизованным прикамцам продлен срок уплаты налогов
Стоимость второго этапа реконструкции улицы Крисанова - 3,58 млрд рублей
Добавить комментарий: