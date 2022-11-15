Депутаты рассмотрят проект бюджета Перми в первом чтении

Принять проект бюджета в первом чтении - задача номер один, которую депутаты Пермской городской Думы будут решать сегодня на ноябрьском пленарном заседании. Для подготовки основного финансового документа ранее проведена большая экспертная и аналитическая работа, состоялись публичные слушания и обсуждение на депутатском семинаре. Кроме выполнения социальных обязательств, нужно предусмотреть инвестиции на завершение строек к юбилею города. Это касается и ремонта дорог - ещё один приоритет в работе пермских парламентариев в последние годы. Итоги прошедшего дорожного сезона обсудят в рамках Часа депутата.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "В этой стратегии, в финансовом документе, все социальные обязательства, которые бюджет на себя принимал ранее и сейчас принимает. Мы связываем празднование 300-летия Перми с окончанием всех дорожных работ, которые в последнее время были начаты. А значит, надо усиливать контроль. Этот контроль мы усиливаем, как за проведением работ, так и за расходованием бюджетных средств".