Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО
Ранее предполагалось, что эти деньги будут перечислены в течение 5 дней после прибытия мобилизованных в зону проведения СВО.
«Но, поскольку наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания, дата их отправки в зону СВО пока не определена, считаю правильным не ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас», – отметил Дмитрий Махонин.
Губернатор подчеркнул, что в конце этой недели заслушает отчет правительства по исполнению данных поручений.
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