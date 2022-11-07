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Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО →
В Мотовилихинском районе откроется городская ярмарка
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← МЧС: в Прикамье ожидается гололед и туман
Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО →
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27.09.2022 в 08:30
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.11.2022
Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО
В Мотовилихинском районе откроется городская ярмарка
МЧС: в Прикамье ожидается гололед и туман
В Перми прошел турнир по дзюдо памяти Александра Смелова
Убил и сбросил тело в подвал. В Кунгуре мужчина жестоко расправился с собственной бабушкой
В Березниках полицейские задержали 17-летнего вора-сладкоежку
Владимир Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с ее 100-летием
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В Прикамье задержана группа "черных лесорубов"
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МЧС: в Прикамье ожидается гололед и туман
В Перми прошел турнир по дзюдо памяти Александра Смелова
Убил и сбросил тело в подвал. В Кунгуре мужчина жестоко расправился с собственной бабушкой
В Березниках полицейские задержали 17-летнего вора-сладкоежку
Владимир Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с ее 100-летием
Подача воды в микрорайоны Парковый и Светлый восстановлена
В Прикамье задержана группа "черных лесорубов"
В Прикамье выявлено 105 новых случаев COVID-19
"Новогор-Прикамье": из-за аварии отключено водоснабжение для 1700 жителей Паркового
Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц
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