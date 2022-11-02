В Перми прошел форум проекта "Школа доброжелательных отношений"

В Перми сегодня прошел форум проекта "Школа доброжелательных отношений". Главная его цель - создание комфортной образовательной среды и психологической безопасности учеников. В пилотном проекте в этом году приняли участие 10 пермских школ.Светлана Салюкова, директор пермской гимназии №31 г. Перми: "Это научение тем способам, как минимизировать те моменты, которые всегда будут возникать, без конфликтов не бывает. Но так, чтобы конфликт вывести в конструктивный вид, те фразы, которые при этом надо говорить, те действия, которые надо делать." Все началось с обучения персонала администрации и учителей школ. Семинары и тренинги проводили психологи, медиаторы и конфликтологи Пермского политеха. После участники проекта разрабатывали и защищали свои идеи и проходили экспертизы, чтобы получить одобрение.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "С моей точки зрения, очень важно, чтобы это звено было отработано и дети с удовольствием ходили в школу, чтобы были правильные отношения в классе, чтобы детей уважали, самое главное". Своими наработками и успехами участники пилота поделились на форуме, посвященном этой теме. Рассказывали о своих ощущениях и сами ученики. Как итог - создание ассоциации школ доброжелательного отношения. Татьяна Марголина, эксперт и организатор проекта: "Нам очень важно, что этот проект переходит в движение. Неожиданно для нас школы-участки, желая рассказать об этом другим и почувствовать себя уверенно в этом движении, создали ассоциацию." Подключиться к проекту может любая школа. Для этого нужно обратиться в департамент образования администрации Перми и оставить заявку.