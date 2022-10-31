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Следователи назвали предварительную причину пожара в Березниках, в котором погибли три человека
После тушения пожара были обнаружены тела погибших: двоих мужчин и женщины. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, все погибшие не имели определенного места жительства.
"Назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и произошедшего пожара. По предварительным данным пожар произошёл из-за неосторожного обращения с электроприборами. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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