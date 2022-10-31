← В Прикамье замечают пьяных снегирей
Следователи назвали предварительную причину пожара в Березниках, в котором погибли три человека →
В Перми осуждены лжекоммунальщики, которые обворовывали пенсионеров
Установлено, что в период с марта по ноябрь 2021 года, злоумышленники, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное обогащение, похитили у пенсионеров свыше 500 тыс. рублей.
"Злоумышленники под различными предлогами якобы предоставления услуг по проверке газового оборудования, систем вентиляции, санитарной обработке помещений от инфекций, проведения профилактических работ (обслуживанию) установленного оборудования по очистке воды и прочее проникали в квартиры престарелых и пока один отвлекал потерпевших, другие обыскивали и похищали сбережения", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
От действий преступников пострадало 18 человек. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к наказаниям от 3 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье замечают пьяных снегирей
В Прикамье запустили тур «К истокам горнозаводской цивилизации»
На этой неделе в Перми работает 2 мобильных пункта вакцинации
За выходные сотрудники ГИБДД пресекли более 8 тысяч правонарушений
В Перми подвели итоги IV Фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов
Пермячка вошла в пятерку победителей на всероссийском конкурсе «Лучшая медицинская сестра"
На этой неделе откроется ярмарка в Кировском районе Перми
В Прикамье ожидается мокрый снег и дождь
В Перми продолжаются работы по благоустройству к 300-летию краевой столицы
15 старшеклассников из Прикамья стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Добавить комментарий: