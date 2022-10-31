В Перми осуждены лжекоммунальщики, которые обворовывали пенсионеров

Дзержинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 4-х жителей города. Они признаны виновными в совершении 18 преступлений, предусмотренных п. а ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в составе организованной группы с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).Установлено, что в период с марта по ноябрь 2021 года, злоумышленники, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное обогащение, похитили у пенсионеров свыше 500 тыс. рублей."Злоумышленники под различными предлогами якобы предоставления услуг по проверке газового оборудования, систем вентиляции, санитарной обработке помещений от инфекций, проведения профилактических работ (обслуживанию) установленного оборудования по очистке воды и прочее проникали в квартиры престарелых и пока один отвлекал потерпевших, другие обыскивали и похищали сбережения", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.От действий преступников пострадало 18 человек. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к наказаниям от 3 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.