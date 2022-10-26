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Чемпионат «Абилимпикс»: вместе - сильнее!
В этом году чемпионат проходит под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче. В этом году Национальный чемпионат «Абилимпикс» впервые проходит сразу в двух форматах. С 19 по 28 сентября состоялись соревнования по 39 дополнительным компетенциям, которые прошли в очно-дистанционном формате в 84 регионах России. Конкурс по 40 основным компетенциям пройдет в Москве в очной форме.
Заключительные соревнования пройдут среди участников по трем категориям, в них выступят 399 школьников, 411 студентов, 316 специалистов. В рамках чемпионата, помимо соревнований, предусмотрены деловая, профориентационная, выставочная и культурно-досуговая программы. Параллельно с чемпионатом будет проходить Международный технологический фестиваль с участием Национальной сборной «Абилимпикс» Россия и представителей зарубежных стран.
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