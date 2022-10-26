Назальная вакцинация. В Прикамье начали прививать от коронавируса через нос

В пермских поликлиниках появились устройства для назальной вакцинации от коронавируса. Воспользоваться ими пока можно только при удаче. Партия ограничена, врачи еще изучают правила использования. Зажать одну ноздрю, на счет – один, два, три – вдохнуть. Борис Гладышев следует инструкции медицинской сестры. Спустя несколько секунд вакцина «ГамКовидВак» поступает в организм через нос.Борис Гладышев: "Элементарно - вдохнул, проглотил. Никаких ощущений пока".Теперь можно и так. В несколько поликлиник Перми поступили насадки-распылители для интраназального введения противоковидной вакцины. Механизм похож – те же ампулы и шприц, только вместо иглы специальная насадка.Гузель Качина, врач-эпидемиолог: "Менее болезненно, отсутствуют какие-либо неприятные ощущения".Пока не массово, говорят в региональном Минздраве. Врачи, по-простому говоря, «обкатают» технологию, после чего можно будет говорить о более широком предложении такого способа, в котором специалисты видят определенные плюсы.Гузель Качина, врач-эпидемиолог: "При интраназальном введении данная вакцина оказывает в первую очередь местный иммунитет. То есть вначале формируется местный иммунитет на слизистой носа, тем самым препятствуя вторжение вируса в организм".Классические шприц и игла точно так же в ходу. На вакцинацию ждут в поликлиниках и мобильных пунктах, которые работают каждую неделю. Ждут в крупных торгово-развлекательных центрах.Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проходят врачебный осмотр. Если нет противопоказаний, проводится сама процедура.Специалисты советуют и напоминают, что Прикамью, как и любому другому региону, необходимо стремиться к коллективному иммунитету, уровень которого пока не велик. Если говорить о показателях, количество заболевших COVID-19 пока что снизилось.Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Ежедневно регистрируется от 250 до 300 случаев заболевания. Несмотря на стабилизацию и снижение, расслабляться пока рано".Выбор каждый делает самостоятельно, но врачи рекомендуют вакцинироваться и ревакцинироваться всем, особенно людям старше 60 лет. Тем, кто ставит прививку первый раз или спустя год после предыдущей вакцинации, необходимо сделать это два раза, с промежутком в три недели. А через нос или внутримышечно – выбор за пациентом.