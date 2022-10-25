С заботой о внуках. Пермячки отправляют мобилизованным тёплые посылки

В Прикамье все чаще заботу о мобилизованных берут на себя неравнодушные люди.Когда сложно говорить, они поют. А сложно говорить бывает часто. Почти у каждой внук мобилизован или уже на передовой.Каждая петелька связана этими руками с любовью и заботой. С начала мобилизации женщины из ТОСа «Нагорный-2» изготовили уже десятки носков. И в каждую пару вложили свою душу, письмо со словами поддержки. А еще, как положено настоящим любящим бабушкам, шоколадку.Раиса Селиванова: "Мы носочки вам посылаем, они могут согреть ваши души, мы ведь знаем, что вам очень трудно".Такие посылки — одни из самых ценных. Ведь их содержимое способно согреть не только ноги, но и сердце военных.Галина Теплова, председатель ТОС «Нагорный-2»: "Этот процесс идет все время, потому что с каждой парой носков мы приближаем победу".В ТОСе будут рады и другой гуманитарной помощи. Но в первую очередь это место, где свой досуг с пользой проводят пенсионеры.Для тех, кто хочет помочь, можно принести в ТОС «Нагорный-2» мотки шерсти для ручной вязки. Главное, чтобы они были из натуральных материалов. Из таких получаются теплые носки.Теплые носки, шапки, термобелье. А еще медикаменты собирают инициативные ребята из Перми. Денис Гришин - один из них. На своей машине он ездил в Елань уже трижды. А всю «гуманитарку» собирали через «своих да наших». Теперь арендовали гараж. И готовы принять помощь от всех желающих. Связаться с ними можно через группу ВКонтакте.Денис Гришин: "Люди были искренне счастливы. О, с Перми приехали ребята, в Елань, к нам за 600 километров, на своих машинах, еще бабушки и дедушки насобирали! "Грузы в Елань и Тюмень отправляют каждую неделю. И пока наших бойцов будут греть эти носки, души их бабушек согреет мысль, что вдруг эту пару получил именно ее внук. И даже если это не так, любовь и теплота, завязанные в шерстяных петлях, все равно найдут верного адресата.