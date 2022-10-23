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В Черняевском лесу появилось новое комплексное место отдыха «Перекрёсток»
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что такое расположение было выбрано, поскольку это место пересечения нескольких популярных прогулочных маршрутов. Примечательно, что в древней славянской мифологии люди приходили именно на перекрёсток, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.
На комплексном месте отдыха установлены информационные аншлаги с картой ООПТ «Черняевский лес» и информацией о комплексном месте отдыха. Также здесь есть скамьи со спинкой, скамья «Брус», арт-объект «Компас», беседка «Лесные тайны», скамейка «Грибное место», комплекс «Под ёлкой» и контейнер для раздельного сбора мусора.
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