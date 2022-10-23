В Перми осудили троих мужчин за хищение оптовых партий продуктов питания

В краевой прокуратуре Пермского края сообщили, что в Перми осуждены участники преступной группы за хищение оптовых партий продуктов питания у поставщиков.Ведомство установило, в сентябре 2018 года несколько злоумышленников объединились и разработали план, с помощью которого похитили у предпринимателей — поставщиков продуктов питания, товар на сумму более 3 млн рублей.Известно, что мошенники представлялись сотрудниками пермских компаний, которые занимаются реализацией продуктов питания, после чего договаривались с предпринимателями из других регионов России о поставке товаров - консервов, фруктов, муки, подсолнечного масла и прочих. Мошенники входили в доверие от имени представителей добросовестных торговых организаций, договаривались оплатить партию по прибытию в регион. В итоге при разгрузке перевозочных контейнеров похищали товар.Противоправную деятельность преступников удалось пресечь в октябре 2019 года. В результате суд приговорил виновных к 5, 6 и 8 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей каждому, а также взыскал причиненный предпринимателям материальный ущерб в полном объеме.