Дожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолодание
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Дожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолодание
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"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена
«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей
"Катерина Измайлова": как удержать темноту?
В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек
В Перми открылся первый Всероссийский круизный форум
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Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта
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