С березниковского предприятия взыскан ущерб за загрязнение реки Толыч

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"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, промышленной организацией допущено загрязнение водного объекта в результате попадания в него сточных вод из эксплуатируемого шламонакопителя. В результате был причинен вред окружающей природной среде, сумма которого по результатам экспертной оценки составила свыше 700 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд первой инстанции удовлетворил требования природоохранного прокурора и возложил обязанность на предприятие возместить причиненный ущерб. Однако ответчик обжаловал судебное решение. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры о необходимости привлечения организации, эксплуатирующей шламонакопитель, к гражданско-правовой ответственности. В доход федерального бюджета взыскано более 700 тыс. рублей.
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