"Время заботы". В Перми стартовал проект по борьбе с эмоциональным выгоранием у медперсонала

Стресс на работе для врачей — частая проблема, говорят медицинские психологи. Помочь решить её призван пилотный проект по борьбе с выгоранием у медперсонала — «Время заботы». Юный пермяк Кирилл - пациент онкогематологического отделения в краевой детской клинической больнице. За его жизнь вот уже второй год борется врач Ольга Никонова.Ежегодно онкодиагноз ставится около 120 маленьким пациентам. Историю каждого врачи помнят. В том числе, и с несчастливым концом.Ольга Никонова, главный внештатный детский гематолог Минздрава Пермского края: "Трагедию в отделении мы переживаем, как личную трагедию. И приходится очень долго приходить в себя, находить где-то силы для того, чтобы начать работать заново. Поскольку другие дети требуют тоже внимание и такой же самоотдачи, чтобы спасти и вырвать ребенка из лап смерти".Стресс на работе для врачей — частая проблема, говорят медицинские психологи. Помочь решить её призван пилотный проект по борьбе с выгоранием у медперсонала — «Время заботы». Первыми участниками стали сотрудники детского онкоцентра.Вероника Кантеева, медицинский психолог КДКБ: "Ни один врач не сможет здесь сказать, что он не сталкивается со стрессом. И стресс этот будет регулярным. Для того чтобы преодолеть стресс и длительное эмоциональное напряжение, необходима работа со своим телом".Речь идет о физической разгрузке для медицинского и дополнительного персонала отделения. В течение года они смогут посещать один из пермских фитнес-клубов. На выбор — весь спектр услуг от кардиотренировок до массажа.Один из самых популярных способов борьбы с профессиональным выгоранием — плавание. Помогает избавиться от стресса и усталости.Реализует проект Пермский благотворительный фонд «Берегиня». Первые участники — это 29 человек, среди которых врачи, медсестры и родители маленьких пациентов — уже получили абонементы в фитнес клуб.Татьяна Голубаева, директор фонда «Берегиня», член Общественного совета КДКБ: "Мы ради этого всё делали, чтобы у врачей и медперсонала была такая точка опоры, чтобы они могли выдохнуть. И полтора-два часа времени в неделю посвятить только себе".Всего за год в проекте примут участие 70 человек. Оказание каждому жителю региона качественной медицинской помощи – одна из главных задач системы здравоохранения, говорит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы ведем большую работу по приведению в нормативное состояние объектов здравоохранения, строительству новых, а также по оснащению существующих больниц и поликлиник самым современным оборудованием. Но именно от профессионализма наших медицинских работников зависит уровень оказания помощи людям. Поэтому мы делаем все возможное для поддержки наших врачей, фельдшеров и медсестер».Старт проекта по борьбе с эмоциональным выгоранием у медперсонала совпал с памятной датой — 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Ольга Никонова уже определилась со своим досугом — планирует посещать массажный кабинет.