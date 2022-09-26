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Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
Молодые люди объехали побережье от Абхазии до Анапы, побывали в Сочи, Крыму, Москве, Коломне, Рязани, Самаре и Уфе. Сейчас планируют отправиться на Алтай, полюбоваться красотами Карелии и горами Дагестана.
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