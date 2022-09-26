← Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
В прошлый раз столь статусные соревнования чайковская "Снежинка" принимала в 2017 году - тогда здесь прошел Чемпионат мира по летнему биатлону. С тех пор зрители успели соскучиться по такому масштабному зрелищу - болельщики прибыли со всей страны.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
На частной ферме в Перми произошел пожар
В частном секторе Перми оборудуют 42 площадки для твердых коммунальных отходов
В бюджет региона заложено на субсидии сельхозпроизводителям 500 млн рублей
Сроки сдачи первой очереди нового Пермского зоопарка планируются на октябрь
Пермяк выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей
В полиции рассказали подробности аварии на площади Карла Маркса в Перми
По улице Сапфирной в Перми началось строительство дороги
На городской эспланаде прошел митинг-концерт под лозунгом "Своих не бросаем"
Добавить комментарий: