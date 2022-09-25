В бюджет региона заложено на субсидии сельхозпроизводителям 500 млн рублей

Значительные бюджетные средства вновь заложены в краевой казне и на выплату субсидий сельхозпроизводителям. Этим видом поддержки аграрии пользуются весьма активно для развития своих хозяйств.На строительство двух комплексов в хозяйстве «Талицкое» потратили более 23,5 миллионов рублей. Половину суммы смогли вернуть благодаря краевой поддержке.Екатерина Лошкарева, директор ООО «Талицкое»: "Господдержка очень нужна, пользуемся мы не один раз. У нас пять корпусов уже построено с помощью господдержки".А в сельскохозяйственном предприятии «Заря Путино» приступили к строительству новой фермы. В молочно-товарном комплексе планируют разместить 3 700 коров.Еще совсем недавно было лишь чистое поле. Фермеры с нуля создадут инфраструктуру: построят дороги, проведут водопровод и электричество.Суточный надой должен превысить 20 тонн. Тут будет создано 15 новых рабочих мест. Чтобы реализовать столь крупный инвестпроект, также рассчитывают на господдержку.Армен Киракосян, директор агропредприятия «Заря Путино»: "Не было бы краевой и в том числе и федеральной, мы бы, наверно, не рискнули реализовать такой проект".С ходом строительства познакомился губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, задача краевого правительства поддерживать сельхозтоваропроизводителей, в том числе благодаря нацпроектам, инициированным Президентом Владимиром Путиным.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Зюкайка - это центр сейчас инвестирования по развитию сельского хозяйства. «Заря Путино» реализует самый масштабный сейчас проект в области производства молока. Это будет действительно центр по производству и новые рабочие места".На данный момент обеспеченность региона молоком составляет 82 процента, заявляют в Министерстве агропромышленного комплекса. Предприятия Прикамья имеют еще потенциал развития и готовы поставлять продукцию в другие регионы и за пределы России.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Когда мы говорим про инвестиционные проекты, мы полагаем, что в результате будут создаваться новые комплексы, новые мощности. Более 60 проектов планируется просубсидировать в этом году. Безусловно, это напрямую скажется на росте объемов производства".В бюджете региона в этом году заложено на субсидии 500 миллионов рублей. А в агрокомплексе «Талицкое» в будущем планируют с помощью краевой поддержки полностью реконструировать старые коровники.