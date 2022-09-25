← Пермяк выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей
В бюджет региона заложено на субсидии сельхозпроизводителям 500 млн рублей →
Сроки сдачи первой очереди нового Пермского зоопарка планируются на октябрь
Сейчас строят первую очередь, которую должны сдать в октябре. Внутри зданий монтируются системы электроснабжения, отопления, вентиляции.
В некоторых вольерах помимо художественного оформления добавляется уже и тематизация, приближенная к среде естественного обитания.
Готовность по основным объектам, необходимым для начала переезда животных из старого зоопарка составляет от 85% процентов. В частности, ветеринарная лечебница. От 70 до 90% - вольеров для гималайского и бурого медведей, барса, а также оленей, лосей, рыси, кабана и других лесных животных.
Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "С нетерпением ждем, нам обещают сдать здание под контактный зоопарк здание, которое снабжено водоотведением, водоснабжением, электроэнергией. Тогда мы начнем переезд. У нас будет очень классный большой зоопарк".
Задача строителей – завершить все сезонные работы до конца сильных холодов. Это в том числе дорожное строительство, а также оборудование вольеров, куда планируется в первую очередь заселять животных. О ходе работ доложили губернатору Дмитрию Махонину. Он лично контролирует все этапы реализации проекта непосредственно на объекте.
Также прошло и выездное совещание при участии городской администрации. Глава региона поставил задачу усилить темпы работ по благоустройству, чтобы завершить их пока позволяет погода.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все готовится к тому, чтобы в скором времени сюда переезжали животные из старого зоопарка. Обсудили с мэрией проблемы, которые они могут видеть по переезду. Проблем нет. Главное - готовность объектов, которую мы будем обеспечивать".
Губернатор Прикамья также отметил, что территория, которая освободится после переезда действующего зоопарка, пустовать не будет. На своей странице в социальной сети глава региона представил проект Архиерейского подворья.
Чтобы и дальше развивать новый зоопарк, впоследствии его передадут в собственность краевую. Ну, а пока самое важное - не допускать отставания от графика, чтобы успеть открыть двери зоопарка к 300-летию Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяк выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей
На следующей неделе в Прикамье возможен первый снег
В полиции рассказали подробности аварии на площади Карла Маркса в Перми
По улице Сапфирной в Перми началось строительство дороги
На городской эспланаде прошел митинг-концерт под лозунгом "Своих не бросаем"
Работникам «Мотовилихинских заводов» вручили благодарственные письма
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"
В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения
МЧС: пожар в здании на Уральской потушен
Добавить комментарий: