В Пермском цирке стартовало шоу "Бурлеск"

Шоу, о котором многие узнали еще до его премьеры, благополучно стартовало в Пермском цирке. Знаменитый Гия Эрадзе привез совершенно новую программу под названием «Бурлеск».На манеже больше ста титулованных артистов и дрессировщиков Российской государственной цирковой компании и «Королевского цирка Гии Эрадзе». На арене их сопровождают уникальные животные. От экзотических кенгуру, лемуров, страусов и зебр до дрессированных лошадей и медведей.На премьере нового шоу полный зал — выступления оценили больше двух тысяч человек.Яна Батенькова: "Костюмы, хореография, животные, каждый номер — не оторвать глаз! Каждое выступление — это прямо шоу!"В финале шоу — под куполом цирка — эмоциональное выступление воздушных гимнастов. Под проливным дождем Марат и Диляра Бикмаевы выполняют сложные трюки без страховки. Диляра Бикмаева, воздушный гимнаст шоу «Бурлеск»: "Воду в воздухе мало кто использует, по крайней мере, в российском цирке, и чтобы именно контакт был, это определенно сложно. Чтобы было идеально здесь, надо чтобы было идеально 20 раз там".Результат трехчасового шоу — громкие аплодисменты и овации восторженных зрителей.Увидеть премьеру нового циркового шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе может каждый. Гастроли продлятся только один месяц.