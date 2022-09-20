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В Пермском цирке стартовало шоу "Бурлеск"
На премьере нового шоу полный зал — выступления оценили больше двух тысяч человек.
Яна Батенькова: "Костюмы, хореография, животные, каждый номер — не оторвать глаз! Каждое выступление — это прямо шоу!"
В финале шоу — под куполом цирка — эмоциональное выступление воздушных гимнастов. Под проливным дождем Марат и Диляра Бикмаевы выполняют сложные трюки без страховки. Диляра Бикмаева, воздушный гимнаст шоу «Бурлеск»: "Воду в воздухе мало кто использует, по крайней мере, в российском цирке, и чтобы именно контакт был, это определенно сложно. Чтобы было идеально здесь, надо чтобы было идеально 20 раз там".Результат трехчасового шоу — громкие аплодисменты и овации восторженных зрителей.
Увидеть премьеру нового циркового шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе может каждый. Гастроли продлятся только один месяц.
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