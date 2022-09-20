Пермяк купил дорогой электросамокат, поменяв на нём ценник на более дешёвый

Пермяк обманул работников магазина поменяв ценники на товаре. Сотрудники службы безопасности одного из гипермаркетов Перми, при просмотре записей с камер видеонаблюдения выявили, что молодой человек в торговом зале приклеил на коробку с дорогим электросамокатом (стоимостью более 50 тысяч рублей), ценник от более дешёвого (стоимостью около 20 тысяч рублей). После этого покупатель проследовал на кассу, и невозмутимо оплатил товар.Данные видеозаписи были переданы в полицию. Дознаватели индустриального отдела полиции квалифицировали действия злоумышленника как мошенничество, после чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый житель Перми, 1984 года рождения."Сразу после покупки электросамоката, мужчина попытался сбыть его на одной из торговых интернет – площадок, и улетел в другой город. По приезду обратно в столицу Прикамья, фигурант был задержан оперативниками уголовного розыска, во взаимодествии с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте, прямо на борту самолёта", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном, и полностью возместил ущерб, который составил более 32 тысяч рублей. На время следствия, предприимчивому пермяку была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.