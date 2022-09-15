В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, главный принцип которого - многофункциональность. У футбольной школы «Зенит-чемпионика», которая работает на базе третьего пермского лицея, прошла первая тренировка на новом поле.Кирилл Крестьянников, представитель футбольной школы «Зенит-чемпионика»: "Поле шикарное, качественное, детям очень нравится, тренерам тем более".Качество уличных тренажеров координатор партийного проекта «Детский спорт» Василий Кузнецов тестирует на себе. Пока все оценки положительные.Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в ПФО: "Объект соответствует всем современным требованиям, абсолютно точно он безопасен. Самое главное, чтобы мы его в таком виде поддерживали".Главный принцип физкультурно-оздоровительного комплекса - многофункциональность. Пока одни играют в футбол, другие занимаются спортивным ориентированием, тренажеры тоже никогда не пустуют. Да, и обычные уроки физкультуры никто не отменял.Новый спортивный объект в третьем лицее появился благодаря общим усилиям. Часть средств пришли по национальному проекту, часть из регионального и муниципального бюджетов. Так, губернатор края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Мы абсолютно уверены, что вот такого рода спортивные комплексы будут являться хорошим стимулом и подспорьем для занятия спортом, физкультурой, для учеников, для учителей и для родителей".Последнее особенно важно, ведь доступ к новому спортивному сооружению получат все желающие, первые на очереди жители Индустриального района Перми.