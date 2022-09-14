В Перми стартовал проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей». Он проходит в рамках VII Исторического форума. Это музейно-экскурсионный проект, цель которого – в наглядной форме рассказать о судьбе основателя Перми и о том, как выглядел город в период своего зарождения.Буквально истоки Перми. Краевед Андрей Маткин показывает новый макет Егошихинского медеплавильного завода. За основу взяты карты начала 18 столетия. Андрей Маткин, руководитель проекта «Василий Татищев»: «Был создан рельеф, а потом мы изготовили строения различные, Петропавловскую церковь, дома рабочих. Специально панораму поместили здесь, чтобы объяснять посетителям нашего маленького музея, где это всё находилось».Это новая экспозиция, посвященная основателю Перми Василию Татищеву. Здесь около полусотни экспонатов, каждый из который представляет ценность, говорят историки. Фотографии раннего города, предметы крестьянского быта.Игорь Кирьяов, заведующий отделом по исследованию политических институтов и процессов ПФИЦ Уральского отделения РАН: «Это такая камерная выставка, она полезна тем, что современная просветительская работа невозможна без визуализации. Визуализация становится всё более важным таким методом освоения окружающей действительности и познания».Музей Татищева — один из проектов Городского исторического форума. В этот раз он посвящен юбилею Перми и будет проходить в течение двух лет. Организатором по традиции выступает Пермская городская Дума.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: «Город всё ближе и ближе подходит к своей исторической круглой дате — 300-летие Перми — конечно же, в городе проводится много разных мероприятий, а сейчас будет только нарастать количество».Помимо музейных экспозиций в рамках форума для жителей и гостей Перми будут организованы лекции и экскурсии по знаковым местам города. Одно из таких — старый трамвайный мост на Разгуляе.Трехсотлетняя история нашего города содержит в себе много славных страниц. Василий Никитич Татищев стал автором первой. Говорится в ней об основании завода на реке Егошиха. Тогда — центра медеплавильного производства на Урале. Сегодня — города Перми.Принять участие в мероприятиях форума может любой желающий. Что касается выставки, первые экскурсии стартуют уже 15 сентября.