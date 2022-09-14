Пермяки стали чаще пользоваться общественным транспортом

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что пассажиры стали активнее пользоваться общественным транспортом. В августе пассажиропоток превысил плановые показатели на 5%. Аналогичная динамика фиксируется и в сентябре. В ведомстве пояснили, что рост отмечается также и в количестве оплат проезда.Кроме того, в департаменте транспорта отмечают, что доходы отрасли за 8 месяцев в 2022 году выросли и составили 2,8 млрд рублей, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 2,3 млрд рублей. Это позволило увеличить количество отправлений на наиболее популярных маршрутах, а также сократить бюджетные дотации на сумму около 400 млн рублей."Качественная работа общественного транспорта напрямую зависит от количества пассажиров. Чем большее число пассажиров пользуется транспортом, оплачивая свои поездки, тем более качественный сервис мы сможем им предоставить. Так, с начала года мы добавили количество отправлений на многих маршрутах, где наблюдалась повышенная загрузка салонов. Планируем и дальше повышать комфорт поездок наших пассажиров в рамках доступных ресурсов", – сказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.