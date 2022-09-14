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В Прикамье за сутки выявлено 1 263 заболевших коронавирусом
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Чайковском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Звездном, Куединском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Гремячинском, Добрянском, Октябрьском, Очерском, Чердынском, Александровском, Березовском, Гайнском, Косинском, Ординском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 887 человек.
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