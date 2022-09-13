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Бабье лето: в Прикамье потеплеет до +22
"Со второй половины текущей недели мы почувствуем значительно более теплую погоду, чем она была в начале. Если в понедельник и вторник температура в районе +10...+15 градусов, то во второй половине недели будет уже +17...+19, а по югу до +22. Однако ветер усилится, порывы до 15-18 м/с", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского гидрометцентра.
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