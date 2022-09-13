← Служба крови Прикамья приглашает доноров с отрицательным резус-фактором
В пермском магазине у покупателя украли гитару
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← Служба крови Прикамья приглашает доноров с отрицательным резус-фактором
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25.08.2022 в 10:35
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2022
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В пермском магазине у покупателя украли гитару
Служба крови Прикамья приглашает доноров с отрицательным резус-фактором
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Служба крови Прикамья приглашает доноров с отрицательным резус-фактором
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.09.2022
Техосмотр по-новому: что нужно знать водителям
В Олимпиаде "Легенда" приняли участие 250 поваров из 40 регионов России
Фестиваль «Ыджыт туй». Большой дороге – большая ярмарка
На этой неделе в Перми откроются две городские ярмарки
В пермском аэропорту задержали пьяную пассажирку
В ДТП на Ильинском тракте пострадали пять человек
Для дошкольников Перми издана акварельная азбука
С 15 сентября в Перми начнут работу горячие линии по вопросам подачи тепла
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