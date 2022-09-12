Фестиваль «Ыджыт туй». Большой дороге – большая ярмарка

В селе Коса в минувшие выходные прошла ярмарка фестиваля исторических мест «Ыджыт туй» – в переводе с коми-пермяцкого «большая дорога». Торговали на ярмарке всем чем можно - от сувениров до блюд национальной кухни. Искусные изделия коми-пермяцких умельцев можно приобрести в селе Коса на ярмарке фестиваля исторических мест «Ыджыт туй» – в переводе «большая дорога».Ярмарку ценят и сельхозпроизводители. Исторически сложилось, везут товары из Кудымкара, Соликамска, Усолья и других территорий края. XI фестиваль – не исключение. Александр Пьянков, житель г. Оханск: «Мы приехали сюда из города Оханска за 300 километров. Привезли с собой более 1000 разных растений для того, чтобы порадовать здесь местных жителей».К ассортименту декоративных, плодово-ягодных и овощных культур нет равнодушных.Светлана Хмелёва, жительница с. Коса: «Каждый год мы приходим на эту ярмарку. Она очень нам нравится. И мы никогда не уходим с нее без саженцев. Это мероприятие очень важно для нашего района, для нашей Косы». Развитие села тесно связано с «большой дорогой» – Московско-Сибирский трактом, что пролегал в XVI – XVIII веках через эти места. Фестивалю предшествуют экскурсии по маршруту «Коса – Селище» и молебен в Храме Николая Чудотворца.Василий Голев, краевед, житель с. Коса: «С 1500-х годов, как говорится, началось движение по этой дороге, так столько раз ярмарка-то была. Надо было для лошади овес, сено, тут крестьяне готовили это все. Сейчас эта дорога тоже носит важное значение – для лесопромышленности".Желающие почувствовать историю на себе, могут примерить оковы каторжников, что проходили по тракту в Сибирь.Угощаются грибными пельменями и пирогами, приготовленными по старинным национальным рецептам.Каждый участник и гость ярмарки имеет возможность сфотографироваться с «коми-пермячкой» – очаровательным талисманом творческого фестиваля «Бабье лето»».Согласно обычаю, ярмарку сопровождает музыка. Со сцены звучат песни и частушки, посвященные Родине и сельскому быту, ярмарке и хорошему урожаю.Очередной фестиваль проходит скромно: краевого финансирования лишен. Впрочем, пока есть движение на большой дороге, а в селе живут талантливые люди - ярмарке быть!