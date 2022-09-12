← В пермском аэропорту задержали пьяную пассажирку
На этой неделе в Перми откроются две городские ярмарки
Гостей ярмарки ждёт большое разнообразие качественной продукции от местных фермеров и производителей: мёд, колбасы, рыбные и мясные деликатесы, сухофрукты, сладости. Кроме этого, на ярмарке будут представлены уникальные товары ручной работы.
Ярмарки будут работать с 12:00 до 20:00.
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