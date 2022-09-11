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Контракт строительства поликлиники в центре Перми расторгнут
Документ подписан 31 августа и опубликован в Единой информационной системе госзакупок. Исполнитель получил 223,3 млн руб. от общей суммы контракта в 523.5 млн руб.
Контракт на строительство поликлиники был заключён в январе 2019 г. Подрядчика несколько раз штрафовали за срыв сроков и ненадлежащее исполнение работ.
Поликлиника на ул. Ленина, 16 рассчитана на 32 тыс. жителей и должна была принимать по 400 человек в смену. В ней планировали разместить дневной стационар хирургического, терапевтического и неврологического профиля, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики, круглосуточный травмпункт.
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