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За сутки в Прикамье выявлено 897 случаев коронавируса
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, в Пермском, Чернушинском, Кунгурском, Бардымском, Куединском, Добрянском, Октябрьском, Осинском, Еловском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 876 человек.
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