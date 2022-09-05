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Жители Китая смогут сыграть на смартфонах в игру про чердынскую ведьму
«Чёрная Книга» — компьютерная игра, которая даёт возможность попасть в мир чердынских мифологических рассказов, где вы повстречаетесь с существами и персонажами из быличек и бывальщин: чертями, получертями, колдунами, лешими и прочими. Действие разворачивается в конце XIX века в Чердынском уезде. Главная героиня – ведьма Василиса - пытается вернуть в мир живых своего возлюбленного, погибшего при загадочных обстоятельствах.
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