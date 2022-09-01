В Прикамье вступил в действие закон о цветовой гамме такси

С 1 сентября в Пермском крае вступил в действие закон о цветовой гамме такси. Теперь таксистам можно ездить только на белых авто с красно-белыми шашками на боковой поверхности кузова. В минтрансе Пермского края говорят, что это делается ради безопасности пассажиров. Так человек, который вызвал такси и к нему приехал белый автомобиль, сможет понять легальный ли он перевозчик. Переход на новый цвет, конечно, случится не сразу. Те, кто получил лицензию на право перевозки людей до начала осени, может ездить на любой машине до окончания её действия. А после, для получения нового документа, придется в обязательном порядке соблюсти цветовое требование.Министерство транспорта Пермского края: «Садясь в такой автомобиль, пассажир будет знать, что у перевозчика есть разрешение на перевозки, автомобиль прошел технический осмотр, а водитель – проверку у врача. Безопасность пассажиров – главная задача, а в преддверии юбилея краевой столицы актуальность этого вопроса усиливается. В связи с предстоящими праздничными мероприятиями в Пермь будет приезжать больше гостей и туристов. Единый цвет такси позволит им легко найти нужный автомобиль в потоке машин и не переживать за безопасность поездки».