Школьникам запретили использовать телефоны на уроках

С этого учебного года во всех школах России ученикам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Ограничение на мобильные устройства вводятся из-за новых санитарных правил. Пользоваться телефонами нельзя будет даже в учебных целях. Также министр добавил, что правило распространяется только на время занятий, а на переменах школьники могут использовать сотовые как им захочется.Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: «Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. В школе есть ответственные. Если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается».