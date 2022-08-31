В краевом парламенте обсудили, как муниципалитеты повышают инвестпривлекательность своих территорий

В Пермском парламенте на совещание собрались представители территорий, в основном главы местных дум. Говорили об инвестиционной привлекательности. Не только в плане денег, но и в плане кадров.Легкой атлетикой Арина Муксинова занимается уже пятый год. Теперь уверена, тренировки станут эффективнее. В селе появился современный комплекс ГТО.Площадка ГТО в Барде появилась по нацпроекту «Демография». Стоимость объекта — больше 2 млн рублей.Реализация федерального проекта стала одной из тем на Совете представительных органов муниципальных образований, совещательном органе при Законодательном Собрании Прикамья.Михаил Алатырев, председатель Думы Осинского городского округа: "Мы реализовали 4 детские спортивные площадки по инициативному бюджетированию. Конечно же, нельзя не замечать, насколько серьезно развивается спорт как детский, так и взрослый".Ключевой темой заседания стало повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов: привлечение денежных средств — как региональных, так и муниципальных.Для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов сегодня в крае принимается ряд ключевых решений: снижаются льготные налоговые ставки, упрощается выдача инвестиционных вычетов. По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, особое внимание необходимо уделять кадрам.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Качественный состав кадрового потенциала особенно в трендах — очень редкая ситуация, но она является ключевой. С точки зрения инвестора, для принятия решения. Именно здесь в социальной сфере возникает вопрос глав — с точки зрения создания комфортной среды".Муниципалитеты общаются с потенциальными инвесторами, предлагают площадки для реализации проектов. Вне зависимости от объемов предполагаемых вложений, важен каждый проект.Виталий Попов, председатель Думы Нытвенского городского округа: "Являясь ТОСЭРом, уже на протяжении последних лет работаем по привлечению инвесторов на территорию. За последнее время у нас их сегодня 19. В этом году привлекли уже 4".Повышение инвестиционной привлекательности напрямую связано с модернизацией инфраструктуры и кадровой политикой, уверены депутаты. Все предложения, озвученные на Совете представительных органов муниципалитетов Прикамья, будут учтены во время дальнейшей работы в территориях.