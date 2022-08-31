В Закамске привели в порядок ул. Богдана Хмельницкого и сквер ветеранов Афганистана

В Кировском районе Перми завершились ремонты улицы Богдана Хмельницкого и сквера ветеранов Афганистана.Новый асфальт, разметка, знаки, места для парковки — все это сегодня обновлённая улица Богдана Хмельницкого. Диляра Попова — председатель ТОСа «Октябрьский». Она и другие активные жители ранее обращались в администрацию Кировского района с просьбой привести дорогу в порядок.Диляра Попова, председатель ТОС «Октябрьский»: "Разметка появилась, бордюры, тротуары, завезли землю под газоны. Вот, это первый раз у нас такое чудо".Качество ремонта проезжей части, выполненного по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», оценила инспекционная комиссия.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района города Перми: "7 метров проезжая часть, что соответствует требованиям".Обновление дорожной инфраструктуры в Закамске в том числе приурочено к подготовке краевой столицы к 300-летнему юбилею. Уделяется внимание и местам отдыха. Пример – сквер ветеранов Афганистана.Людмила Серебренникова: "Не было здесь дорожек асфальтовых, а сейчас лавочки очень красивые, дорожки появились".Тротуары, скамейки, урны появились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По этому случаю для жителей был организован небольшой праздник.Скамьи и урны здесь изготовлены из переработанного пластика, собранного жителями Перми. Помогли с этим делом крупные производственники. Помимо того, что сидеть удобно, это ещё и долговечный материал.На противоположный стороне улицы Торговой реконструируют сквер у клуба им. Кирова. Его должны сделать в 2023 году.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района города Перми: "Сегодня полностью район обновляется – это дороги, дворы в рамках национальных проектов, и, конечно, те общественные территории, от которых есть запрос от жителей".Что касается дорожной сети, всего в Закамске за последние несколько лет было отремонтировано больше десятка различных объектов. В этом списке теперь и улица Богдана Хмельницкого. У Диляры Поповой уже есть новое предложение — обратить внимание районных властей на улицу Чебоксарскую.