В Прикамье обсудили вопросы содержания и обновления контейнерных площадок в муниципалитетах

Задачи нацпроекта «Экология» в части сбора коммунальных отходов сегодня обсуждали на совете глав муниципалитетов Прикамья.Старый контейнер ещё не убрали, говорит Валентина Николаевна, проводя нам экскурсию по новой площадке. Со временем уберут, когда жители этой части Лобаново привыкнут к нововведениям — разным контейнерам, под крышей и с ограждением.Валентина Симонова: "Будет очень удобно для народа. Даже я уже на себе испытала, что мусор можно, например, пластик, бутылки, бумагу, картон в отдельный отсек".Такая идиллия царит пока далеко не везде, и не везде ответственные лица следят за тем, чтобы территория контейнерных площадок была прибрана. Это и микрорайоны Перми, и разные территории региона. Вывозом мусора должен заниматься единый оператор, а за порядок вокруг отвечают муниципалитеты, управляющие компании или ТСЖ.Жители должны быть в контакте со своими управляющими организациями. Если те не реагируют, можно обращаться выше — в районные администрации или, например, в инспекцию государственного жилищного надзора.Содержание контейнерных площадок, раздельный сбор мусора, который ведётся в рамках нацпроекта «Экология», обсудили на совете глав муниципалитетов, где губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что это одно из важнейших направлений для каждого населённого пункта.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наши показатели в рамках национальных проектов заключаются в том, что к 2024 году мы должны направлять на сортировку 50% ТКО. Надлежащий сбор является ключевым для нас".Механизм раздельного сбора мусора действует уже в 10 территориях края. О ситуации на данный момент, о ведении реестра мест накопления отходов главе региона доложил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "На сегодняшний день на территории Пермского края у нас расположено 25 тысяч точек вывоза ТКО. Это 1932 населённых пункта, которые у нас охвачены соответствующим вывозом".Кроме того, обсудили обустройство в рамках нацпроекта «Жильё и Городская среда» контейнерных площадок нового образца. Основная масса пока что приходится на краевой центр. В ближайших планах установить порядка 60 таких объектов.Юлия Скопец, главный эколог ПКГУП «Теплоэнерго»: "Все эти площадки предусматривают место для контейнера для раздельного сбора отходов. Такие отходы уже направляются на мусоросортировочную станцию".Таким образом, на совете главам были даны поручения усилить контроль за содержанием контейнерных площадок, если необходимо, обустраивать дополнительные места. Что касается площадок нового образца, дальнейшее распространение — это вопрос времени.