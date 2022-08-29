В последние две недели ситуация с распространением COVID-19 усложняется – среди территорий Российской Федерации по уровню заболеваемости COVID-19 Пермский край занимает 12 ранговое место. Работа регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции возобновлена, чтобы при необходимости оперативно и взвешенно принимать все необходимые меры по сдерживанию заболеваемости.По итогам обсуждения оперштабом принято решение о дополнительных мерах противодействия распространения коронавируса. В частности, решено проработать вопрос по внесению изменений в указ по борьбе с COVID-19 пункта об обязательном ношении масок гражданами при посещении медорганизаций, а также социальных учреждений, в которых жители пребывают круглосуточно. Это позволит дополнительно защитить граждан групп риска от инфекции.Кроме того, будет проработано внесение еще одного изменения – о рекомендации жителям Прикамья носить маски в общественных местах: в транспорте, магазинах, вокзалах и других местах скопления людей.Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности – носить маски в общественных местах, использовать антисептики, а также пройти вакцинацию.