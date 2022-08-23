На специальность «Лечебное дело» теперь можно поступать после 9 класса

На предстоящий учебный год в Пермском крае почти в два раза больше ребят принято в колледжи региона на обучение по специальности «Лечебное дело», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Такая возможность появилась в результате изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт в августе 2022 года. Благодаря этим поправкам поступать в медицинский колледж на данную специальность теперь смогут ребята, окончившие 9 классов.До этого года на программу подготовки фельдшеров могли поступить только выпускники школ, окончившие 11 классов. Такое требование ограничивало возможность принимать на обучение, а затем трудоустраивать ребят после 9 класса, готовых связывать свое будущее с системой здравоохранения, в организации, испытывающие дефицит в кадрах. Например, сегодня региону требуются порядка 1 тыс. фельдшеров.По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина региональные Минобр совместно с Минздравом проработали и направили в профильные федеральные ведомства предложения о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Лечебное дело» среднего профобразования. По аналогии с приемом абитуриентов на специальность «Сестринское дело» было предложено закрепить в документах возможность обучения по программе «Лечебное дело» ученикам, окончившим 9, а не 11 классов.Благодаря совместным усилиям вопрос был решен положительно, и в августе эти изменения вступили в силу. В результате это позволило увеличить набор фельдшеров на 270 человек: в этом году по специальности «лечебное дело» будут учиться 665 человек вместо 395.Ребята, зачисленные в колледжи после 9 класса, будут учиться по фельдшерской программе 4 года, а по ее окончании смогут работать на Скорой помощи, в районных больницах, на фельдшерско-акушерских пунктах.