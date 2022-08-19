В Верхнечусовских Городках попрощались с погибшей 6-летней девочкой
Ребенок пропал в минувшую пятницу, уйдя в магазин. Ее искали два дня порядка 600 человек и обнаружили в яме недалеко от дома. По одной версии, это был несчастный случай, по другой – малышку могли убить. В Следственном комитете проверяют все обстоятельства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Первый этап строительства нового зоопарка планируют завершить в октябре
В Пермском крае немного потеплеет
В Хохловке отметят Яблочный Спас
«Умные» счетчики учета электроэнергии оснащают сим-картами
В Орджоникидзевском районе досрочно завершили ремонт дворов по национальному проекту
В Перми будут судить женщину-наркокурьера, которая прятала наркотики под детской горкой
Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Чусовской городской округ
Характер погоды в Пермском крае существенно не изменится
В Перми проводятся рейды по пресечению парковки на газонах
В Перми открывается ярмарка «Школьный базар»
Добавить комментарий: