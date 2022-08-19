Первый этап строительства нового зоопарка планируют завершить в октябре

В Перми завершилась инспекция строительства нового зоопарка, который уже пять лет возводят в Индустриальном районе. Несмотря на то что объект знаковый и входит в перечень главных к юбилею города, сроки его сдачи неоднократно переносились. За забором можно наблюдать активную работу практически по всей площади нового зоопарка. Где-то пока что просто бетонные конструкции, где-то на стенах уже появляется оформление. Таким образом, говорят строители, в октябре должен быть завершен первый этап.Алексей Ещенко, главный инженер ООО «Энергокомплекс»: "Ведутся работы внутри здания по монтажу внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, ведутся фасадные работы, а также приступили к работам по тематизации".После первого этапа, когда часть животных уже переедет сюда, сразу возьмутся за второй. Сейчас готовность сооружений составляет от 50 до 98%. И судя по площади зоопарка, когда он полностью будет готов, времени для полного осмотра понадобится немало. В плане масштабов с действующим зоопарком, конечно, не сравнить.О том, как продвигается работа, доложили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Среди важных объектов – ветлечебница. Стройка идет, сейчас надо решить вопросы с оборудованием.Алексей Ещенко, главный инженер ООО «Энергокомплекс»: "Оборудование заавансировано. Единственный вопрос – в проектной части вопрос по рентгеновскому аппарату. Один излучатель заложен".Глава региона регулярно инспектирует ход работ. До этого он распорядился, чтобы увеличили количество рабочих. Так сейчас основное внимание возведению 26 объектов, причем 12 из них построено заново, на месте демонтированных зданий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задача - сделать так, чтобы первая очередь зоопарка в октябре была сдана, а весь зоопарк к маю месяцу полностью сдан. По крайней мере, мы выбрались из того вороха проблем, который нам достался в наследство, и в рамках заключенного мирового соглашения есть все проектные решения, есть оформление документов, есть понимание по финансированию".Сейчас задача строителей – идти в графике, чтобы, как и планировалось, часть животных смогли перевезти сюда в октябре. Новый зоопарк – один из приоритетных проектов программы «Пермь-300».