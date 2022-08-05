«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2022
В гимназии №17 незаконно отказали ребенку в приеме в первый класс
В Соликамске в двухэтажном доме обрушился потолок
В Перми возле Коммунального моста случайные свидетели спасли утопающую
Под Краснокамском легковой автомобиль сбил лося
В Кунгурском районе произошел пожар на полигоне ТБО
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 200 человек
Пермские поисковики вернулись из военно-исторической экспедиции в Карелию
"Летная пчела полностью уничтожена". В Прикамье зафиксирована массовая гибель пчел
Губернатор проинспектировал важные объекты строительства к юбилею Перми
С начала года любители "пьяной" езды заплатили штрафов на 37 млн рублей
В Чайковскую больницу поступило новое современное оборудование
Станислав Аврончук ответит на вопросы о пенсиях и пособиях
Пермскому зоопарку исполняется 89 лет
В Перми пройдёт прямая линия по правам детей на образование
Готовность Перми к отопительному сезону составляет 65,5%
Прокуратура предупреждает предприятия Прикамья о необходимости снижения вредных выбросов
Синоптики рассказали, каким будет август
В Перми из ливневки вызволили корову Зорьку
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В Пермском крае введены дополнительные ограничения пребывания граждан в лесах
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В Перми возле Коммунального моста случайные свидетели спасли утопающую
Под Краснокамском легковой автомобиль сбил лося
В Кунгурском районе произошел пожар на полигоне ТБО
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 200 человек
Пик жары ещё впереди
Пермские поисковики вернулись из военно-исторической экспедиции в Карелию
"Летная пчела полностью уничтожена". В Прикамье зафиксирована массовая гибель пчел
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