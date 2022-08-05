В гимназии №17 незаконно отказали ребенку в приеме в первый класс
"По итогам проверки прокурором директору МАОУ «Гимназия № 17» внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). По результатам принятых мер прокурорского реагирования, права ребенка восстановлены, он зачислен в первый класс указанного образовательного учреждения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соликамске в двухэтажном доме обрушился потолок
В Перми возле Коммунального моста случайные свидетели спасли утопающую
Под Краснокамском легковой автомобиль сбил лося
В Кунгурском районе произошел пожар на полигоне ТБО
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 200 человек
Пик жары ещё впереди
Пермские поисковики вернулись из военно-исторической экспедиции в Карелию
"Летная пчела полностью уничтожена". В Прикамье зафиксирована массовая гибель пчел
Губернатор проинспектировал важные объекты строительства к юбилею Перми
Добавить комментарий: