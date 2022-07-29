«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2022
В Кудымкаре будут судить лжепродавца породистых щенков
В Перми для ремонта теплосети закроют движение на участке ул. КИМ
Главного врача Пермского краевого онкодиспансера наградили орденом Пирогова
В краевой столице прошла пешеходная экскурсия «Пермь университетская»
В Перми гидравлические испытания тепловых сетей выполнены на 72%
Какой будет пермская эспланада?
В части Свердловского и Индустриального районов на двое суток отключат воду
Патриотическое воспитание в школе
Пермяков приглашают на онлайн-показ "Классики на Дворцовой"
Стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»
За сутки коронавирусом заболели 120 жителей Прикамья
На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль
Названы лауреаты Строгановской премии
Синоптики рассказали о погоде в выходные
В Перми полицейские задержали 240 человек в ходе рейда в микрорайоне Заостровка
Пятимесячной Маше Вохминой нужна помощь
В Перми продолжаются работы на Средней дамбе
В субботу на набережной пройдет фестиваль уличного и циркового искусства
Стартовали тренировки для желающих принять участие в Пермском марафоне
Как в Прикамье решают проблему нехватки медицинских кадров
Глава Перми совершил инспекционную поездку по Свердловскому району
В Перми состоялся оргкомитет XXV фестиваля «Щит России»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2022
Власти распорядились об изъятии 17 земельных участков для строительства новой транспортной развязки
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кудымкаре будут судить лжепродавца породистых щенков
В Перми для ремонта теплосети закроют движение на участке ул. КИМ
Главного врача Пермского краевого онкодиспансера наградили орденом Пирогова
В краевой столице прошла пешеходная экскурсия «Пермь университетская»
В Перми гидравлические испытания тепловых сетей выполнены на 72%
Какой будет пермская эспланада?
В части Свердловского и Индустриального районов на двое суток отключат воду
Пермяков приглашают на онлайн-показ "Классики на Дворцовой"
Стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»
За сутки коронавирусом заболели 120 жителей Прикамья
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