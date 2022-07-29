В Кудымкаре будут судить лжепродавца породистых щенков

Кудымкарская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя г. Рязани. Молодой человек обманным путем, под предлогом продажи щенков породы корги и померанский шпиц, похищал деньги у граждан.Напомним, в полицию обратилась 32-летняя жительница города Кудымкара с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка породы корги. Женщина связалась с продавцом, договорилась о сделке. Когда потерпевшая перевела продавцу 8 тысяч рублей в качестве предоплаты за питомца, тот перестал выходить на связь и удалил объявление."В действительности намерений исполнять условия заключенного договора мужчина не имел, также, как и щенков животных, которых он якобы собирался реализовывать заводчикам. Полученные денежные средства он похищал и распоряжался ими по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 жителя различных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.Уголовное дело направлено в Кудымкарский городской суд для рассмотрения по существу.