В Кудымкаре будут судить лжепродавца породистых щенков
Напомним, в полицию обратилась 32-летняя жительница города Кудымкара с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка породы корги. Женщина связалась с продавцом, договорилась о сделке. Когда потерпевшая перевела продавцу 8 тысяч рублей в качестве предоплаты за питомца, тот перестал выходить на связь и удалил объявление.
"В действительности намерений исполнять условия заключенного договора мужчина не имел, также, как и щенков животных, которых он якобы собирался реализовывать заводчикам. Полученные денежные средства он похищал и распоряжался ими по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 жителя различных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в Кудымкарский городской суд для рассмотрения по существу.
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